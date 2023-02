Malacia lovend over Ten Hag: ‘Als iedereen naar huis gaat, dan gaat hij nog naar zijn kantoor‘

Ferrari presen­teert nieuwe wagen voor strijd met Max Verstappen: ‘Betrouw­baar­heid kon beter’

Charles Leclerc heeft de eerste rondjes gereden in de SF23, de Ferrari waarin hij dit seizoen een gooi wil doen naar de wereldtitel in de Formule 1. De Monegask kroop vrijwel direct na de presentatie van de gloednieuwe rode auto achter het stuur om een paar ronden af te werken op Fiorano, het eigen testcircuit van Ferrari in Italië.