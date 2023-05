Manchester City geeft vijfde titel in zes jaar nog wat extra glans met zege op Chelsea met B-team

Met videoManchester City werd zaterdagavond al kampioen van de Premier League, nadat nummer twee Arsenal met 1-0 verloor bij Nottingham Forest. Vanavond vierde de ploeg van coach Pep Guardiola het vijfde kampioenschap in zes jaar met de supporters in het Etihad Stadium, waar Chelsea met 1-0 werd verslagen.

Pep Guardiola koos ervoor met een B-team te spelen, nadat zijn grote sterren afgelopen woensdag nog met 4-0 wonnen van Real Madrid in de halve finale van de Champions League. Julián Álvarez maakte al na twaalf minuten de winnende goal op aangeven van Cole Palmer. De 23-jarige Argentijn dacht na 71 minuten ook nog de 2-0 te maken, maar dat feest ging niet door omdat Riyad Mahrez hands had gemaakt in aanloop naar zijn assist bij die goal.



Chelsea kreeg daarvoor via Raheem Sterling nog twee grote kansen op de 1-1, maar de 28-jarige aanvaller slaagde er niet om te scoren tegen de club waarmee hij vier keer kampioen werd. Direct na het laatste fluitsignaal stormden de spelers van City en Chelsea richting de spelerstunnel, toen duizenden fans het veld op kwamen om het feest nog daar te vieren.

Volledig scherm © ANP / EPA

Nog twee finales in juni

Het was voor Manchester City de 28ste overwinning in 36 competitieduels, een aantal waar Arsenal uiteindelijk niet tegen opgewassen bleek. De jonge ploeg van coach Mikel Arteta stond na 31 speelrondes bovenaan in de Premier League, maar kijkt nu toch tegen een achterstand van zeven punten aan op de kampioen.

Manchester City speelt komende week nog twee uitwedstrijden. Woensdagavond eerst de inhaalwedstrijd bij Brighton & Hove Albion en volgende week zondag op de laatste speeldag bij Brentford in Londen. Of City nog gaat strijden om het seizoen af te sluiten met 94 punten is de vraag. Na de laatste twee competitieduels volgen namelijk nog twee belangrijke finales. Eerst op zaterdag 3 juni (16.00 uur) de FA Cup-finale tegen Manchester United op Wembley en een week later de Champions League-finale in Istanbul tegen Inter, de club van Oranje-verdedigers Denzel Dumfries en Stefan de Vrij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Guardiola en zijn spelers schreven al geschiedenis in de Premier League met een derde titel op rij en vijfde titel in zes jaar, maar kunnen zich in juni pas echt onsterfelijk maken. De enige Engelse club die er tot nu toe in slaagde de ‘treble’ te winnen was Manchester United in het seizoen 1998/1999.

Chelsea, de nummer twaalf van de Premier League, zal voor het eerst sinds het seizoen 1995/1996 in het rechterrijtje van de Premier League eindigen. De club uit Londen gaf onder de Amerikaanse eigenaar Todd Boehly dit seizoen liefst 612 miljoen euro uit aan 23 nieuwe spelers, maar het leidde allemaal tot niets. Begin dit seizoen werd Thomas Tuchel al ontslagen en opgevolgd door Graham Potter (overgekomen van Brighton), maar ondanks een vijfjarig contract sneuvelde hij begin april al na slechts twaalf zeges in 31 wedstrijden. Onder clubicoon Frank Lampard ging het de afgelopen twee maanden vervolgens alleen nog maar slechter met liefst zeven nederlagen in negen wedstrijden.

Op een mooi einde van het seizoen hoeft Chelsea waarschijnlijk ook niet te rekenen, want komende week staan er nog duels met nummer vier Manchester United (dinsdagavond op Old Trafford) en nummer drie Newcastle United (zondag op Stamford Bridge) op het programma als slotstuk van een dramatisch verlopen seizoen. Chelsea kan met twee nederlagen zelfs nog als veertiende eindigen, afhankelijk van de resultaten van Wolverhampton Wanderers en West Ham United die al veilig zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Raheem Sterling liet tegen zijn oude club een kans op de 1-1 liggen na 33 minuten. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video's uit de Premier League