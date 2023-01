Manchester City knokt zich terug tegen Tottenham in sensationeel duel

Bijltjes­dag in Melbourne: toppers Casper Ruud, Alexander Zverev en Ons Jabeur sneuvelen

De als tweede geplaatste Noor Casper Ruud heeft de Australian Open al in de tweede ronde verlaten. Hij verloor in vier sets van de Amerikaan Jenson Brooksby. In de derde set had Brooksby al drie kansen om de wedstrijd te beslissen, maar Ruud knokte zich terug en sleepte er via een tiebreak nog een vierde set uit. Daarin bleek de Amerikaan alsnog te sterk: 6-3 7-5 6-7 (4) 6-2.

