Manchester City pakt titel op wonderbaarlijke wijze na drie goals in vijf minuten, geen quadruple voor Liverpool

Aston Villa-coach Steven Gerrard (710 duels voor Liverpool) leek zijn legendarische status bij de supporters van The Reds nog verder te vergroten. Via de Poolse rechtsback Matthew Cash werd het na 37 minuten 0-1 voor Aston Villa, waarmee de hoop op Anfield toenam toen het daar nog 1-1 stond. Nadat Philippe Coutinho (ex-Liverpool) in de 69ste minuut zelfs de 0-2 maakte voor de bezoekers uit Birmingham leek het alleen nog wachten op de kampioensgoal van Liverpool op een kolkend Anfield.



Enkele supporters van Manchester City vertrokken al vol frustratie uit het Etihad Stadium, maar de ploeg van Pep Guardiola herpakte zich op historische wijze. İlkay Gündoğan scoorde eerst op aangeven van een andere invaller, Raheem Sterling. Twee minuten later schoot de Spaanse middenvelder Rodri de 2-2 binnen en drie minuten daarna maakte Gündoğan zijn tweede treffer, die City de titel oplevert.



Tien jaar en tien dagen nadat Sergio Agüero de winnende 3-2 maakte tegen Queens Park Rangers is nu Gündoğan dus de grote held bij City. De goal van Agüero betekende voor City destijds de eerste landstitel in 44 jaar. City pakt nu de zesde titel in elf seizoenen. Met de komst van de Noorse superspits Erling Haaland zal City ook volgend seizoen weer de grote favoriet zijn in Engeland. City toonde in ieder geval aan over mentale weerbaarheid te beschikken. Achttien dagen geleden verloor City nog met 3-2 bij Real Madrid door goals in de 90ste, 91ste en 95ste minuut, waarmee het winnen van de Champions League nog altijd een droom blijft voor de steenrijke eigenaren uit Abu Dhabi.