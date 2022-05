Manchester City verdedigt kleine voorsprong in Madrid: ‘Zullen nog beter moeten zijn dan vorige week’

,,Walker heeft meegetraind en gaat mee naar Madrid”, zei Guardiola dinsdag. ,,Pas in Spanje zullen we de knoop doorhakken. Hij heeft drie weken niet getraind, maar we zijn blij dat hij terug is.”

,,Waarschijnlijk zullen we nog beter moeten zijn dan vorige week”, aldus Guardiola. ,,Wat vooral telt, is wat je geleerd hebt van het vorige duel. Welke fouten er gemaakt zijn en hoe je die kan vermijden. Ervaring helpt daarbij, maar een garantie op succes is het zeker niet. Het is best mogelijk dat we een slechtere wedstrijd spelen dan vorige week en toch winnen. In zo’n wedstrijd heeft een team nooit de volle 90 minuten de controle.”