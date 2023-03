Manchester United draait het weer om: Erik ten Hag dankzij late goals naar kwartfinale FA Cup

Voetbalpod­cast | ‘Dit was één van de grootste stunts ooit in het bekertoer­nooi!’

Spakenburg stunt tegen FC Utrecht in de beker en bereikt de halve finale. De andere topclubs zijn gewaarschuwd. En verder een gesprek over motiveren voor kleinere wedstrijden en de kopzorgen bij Ajax. Etienne Verhoeff bespreekt het met Johan Inan in een nieuwe AD Voetbalpodcast.