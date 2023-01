Manchester United heeft handen vol aan Everton, maar bekert verder in FA Cup

Voormalig Ajax-aanvaller Antony zorgde al na vier minuten voor de openingstreffer door een voorzet van Marcus Rashford binnen te glijden bij de tweede paal. Manchester United was vervolgens heer en meester, maar door een kolderieke flater van doelman David de Gea stond het na een kwartier weer gelijk. De Spanjaard liet een voorzet tussen zijn benen door rollen en Everton-verdediger Conor Coady tikte de 1-1 binnen.



Het was diezelfde Coady die na rust voor de 2-1 zorgde door een voorzet van, opnieuw Rashford, achter zijn eigen doelman te werken. Even daarvoor had Alex Iwobi in tranen het veld verlaten. De Nigeriaanse middenvelder van Everton werd bij een fair duel hard op zijn voet geraakt door linksback Tyrell Malacia en werd per brancard afgevoerd. Malacia liet zich kort daarna opnieuw zien met een harde tackle, maar kreeg geen gele kaart.

Volledig scherm Antony viert de 1-0 van Manchester United. © AP

Een kwartier voor tijd leek Everton opnieuw langszij te komen, maar de VAR greep in en keurde de treffer van Dominic Calvert-Lewin af wegens buitenspel van Demarai Gray op de rechterflank. Ondanks de nodige kansen wisten beide ploegen lange tijd niet te scoren. Pas diep in blessuretijd werd het 3-1 dankzij een rake strafschop van Rashford, nadat Alejandro Garnacho naar de grond was gewerkt door Ben Godfrey.

Bekijk hieronder de flater van David de Gea bij de 1-1:

Zevende zege op rij

Zo won Ten Hag bij zijn debuut in de FA Cup van Frank Lampard, die zwaar onder vuur ligt bij The Toffees door de slechte resultaten in de Premier League en de tweede vroege bekeruitschakeling van dit seizoen. Voor United was het de zevende zege in een competitieve wedstrijd op rij. De ploeg van de Nederlandse manager begon de reeks op 10 november tegen Aston Villa. Daarna werden achtereenvolgens Fulham (1-2), Burnley (2-0), Nottingham Forest (3-0), Wolverhampton Wanderers (0-1), Bournemouth (3-0) en dus Everton (3-1) verslagen.

Manchester United speelt komende week weer twee keer thuis. Eerst op dinsdagavond tegen Charlton Athletic in de kwartfinale van de League Cup en vervolgens op zondag 14 januari (13.30 uur) de stadsderby tegen Manchester City, dat in de Premier League jaagt op koploper Arsenal. Manchester United gaat op zondag 22 januari (17.30 uur) op bezoek bij Arsenal, dat nu vijf punten meer heeft dan City en negen meer dan United.

Na de wedstrijd tegen Crystal Palace (uit) en Leeds United (thuis) gaat voor United de focus daarna op de dubbele confrontatie met FC Barcelona voor een plek in de achtste finales van de Europa League.

Volledig scherm Alex Iwobi wordt hard geraakt door Tyrell Malacia. © AP

