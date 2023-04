Manchester United houdt Champions League-ticket in zicht na krappe zege op Aston Villa

Met video's Max Verstappen haalt verhaal bij ‘dickhead’ George Russell: ‘Het slaat gewoon nergens op’

Max Verstappen liet het er niet bij zitten na afloop van de sprintrace in Bakoe. Hij was van mening dat een manoeuvre van George Russell in de eerste ronde hem een kans op meer dan de derde plek kostte. Na de finish ging hij naar de Brit toe om verhaal te halen. Die vond dat juist hij in zijn recht stond en Verstappen zich niet aan de “basisprincipes” van het racen hield.