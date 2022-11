Manchester United klaar met Cristiano Ronaldo: club verwijdert poster van superster van Old Trafford

Met videoManchester United is helemaal klaar met Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette is niet meer welkom bij de club, na zijn vernietigende interview bij Piers Morgan. Vandaag heeft de club een poster van hem van het stadion laten halen.

Als Ronaldo terugkeert van het WK in Qatar hoeft hij niet meer te rekenen op speeltijd onder trainer Erik ten Hag, die heeft aangegeven hem niet meer te hoeven zien op de club. Manchester United heeft de 37-jarige aanvaller ‘een boete van 1 miljoen euro’ opgelegd.

De reden hiervan is een interview dat Ronaldo gaf bij Piers Morgan, waarin hij uithaalt naar Erik ten Hag. ,,Ik heb geen respect voor hem, omdat hij ook geen respect voor mij heeft’’, zei Ronaldo, die zich niet gewaardeerd voelt door de club. ,,Het voelt alsof de club van mij af wil. Niet alleen de coach, maar ook de andere twee of drie mannen met macht binnen de club. Mensen moeten de waarheid weten. Ja, ik voel me verraden en in de steek gelaten.”

Die uitspraken lijken ook door te werken bij de Portugese nationale ploeg, waarmee Ronaldo aan zijn vijfde WK begint. Het welkom van Bruno Fernandes, ploeggenoot bij ManUnited, was erg afstandelijk en ook een gefrustreerde João Cancelo zat overduidelijk niet op zijn aanvoerder te wachten. Ook Raphael Varane denkt dat de controversiële opmerkingen van Ronaldo impact hebben. ,,Natuurlijk is het van invloed op ons. We volgen wat er gebeurt”, verklaarde de Franse international tegenover de Franse radiozender Europe1. ,,We proberen op onze manier de situatie te kalmeren, we proberen er niet te betrokken bij te raken.”

,,Wat er gebeurt met betrekking tot de grote clubs krijgt momentum in de media. Zeker als het gaat om een ster als Ronaldo, dus we proberen wat afstand in te bouwen. Daar bedoel ik mee dat we niet zelf de situatie proberen te veranderen, maar we zijn onderdeel van een collectief.”

Het volledige interview met Ronaldo wordt vanavond uitgezonden op TalkTV, maar fragmenten zijn al naar buiten gekomen. United verklaarde te willen wachten met een antwoord op de negatieve uitlatingen tot “alle feiten vaststaan.”

Volledig scherm Old Trafford. Inzet: de poster van Cristiano Ronaldo wordt verwijderd. © REUTERS

