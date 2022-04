Manchester United lijkt Champions League te kunnen vergeten na domper bij Arsenal

Een geluk voor United: Cristiano Ronaldo keerde terug in de basis, nadat de vedette eerder deze week bekendmaakte dat zijn pasgeboren zoontje was overleden. Hierdoor miste hij het duel bij Liverpool (4-0 verlies). Opnieuw kreeg de Portugees een staande ovatie in de zevende minuut.



Dat de belangen groot waren, was niet aan de beginfase van de ploeg van interim-coach Ralf Rangnick af te zien. Nuno Tavares opende in de derde minuut de score voor Arsenal. Bukayo Saka verdubbelde na een half uur spelen de voorsprong. De Engels international benutte een strafschop: 2-0.