Maradona-explosie op Marktplaats: gesigneerde shirts en schilderijen

Gemiddeld wordt op ‘een normale dag’ zo’n zeven keer gezocht op ‘Maradona’. In de afgelopen week was de voetballegende meer dan ooit in de gedachten van de mensen. Mensen willen graag iets van de voetballegende hebben. Zo steeg het aantal zoekopdrachten naar gemiddeld 1400 keer per dag en werden meer dan 200 nieuwe advertenties met ‘Maradona’ in de titel geplaatst.