Maradona maakt het ‘goed’ na hersenoperatie van ruim een uur

In een kliniek in het Argentijnse La Plata is de vrijdag 60 jaar geworden Diego Armando Maradona vannacht met spoed geopereerd aan een bloeding in zijn hoofd. Uit een holte tussen het hersenvlies en de schedel verwijderde zijn lijfarts Leopoldo Luque bloed dat op de hersenen van de voormalige wereldster drukte. De operatie is succesvol en zonder complicaties verlopen, aldus Luque.

,,Het bloed is succesvol verwijderd en de druk op de hersenen is weg. Diego heeft de operatie heel goed doorstaan. Hij is wakker en maakt het goed’’, zei Luque na de ingreep, die een uur en twintig minuten duurde. ,,Nu moeten we van dag tot dag zien hoe het zich ontwikkelt. Maar het begin was in elk geval heel goed.’’

Een boodschap met dezelfde strekking plaatste Maradona’s persvoorlichter Sebastian Sanchi iets voor drie uur Nederlandse tijd op Instagram. ,,Alles volgens plan verlopen. Het gaat goed met Diego en hij rust uit op zijn kamer’’, aldus Sanchi.

Dinsdagavond rond 19.15 lokale tijd (23.15 uur in Nederland) arriveerde Maradona per ambulance bij kliniek Olivos in La Plata, zo’n 50 kilometer ten zuidoosten van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Ziekenbroeders brachten hem op een draagbaar naar binnen en na een aantal inleidende onderzoeken werd hij zo’n twee uur later, met dochters Dalma en Giannina in zijn directe nabijheid, de operatiekamer binnengereden.

Het was een ‘routine-ingreep’, had neurochirurg Leopoldo Luque, Maradona’s lijfarts onder wiens leiding hij recent meer dan 10 kilo is kwijtgeraakt met een streng dieet en een trainingsprogramma, vooraf tegen verslaggevers gezegd op een geïmproviseerde persconferentie.

Maar geen enkele ingreep aan het lijf van de lieveling van Argentinië en een wereldwijd voetbalicoon, is zomaar ‘routine’. Terwijl Maradona onder het mes ging, scandeerde voor de ingang van kliniek Olivos in La Plata een menigte fans zijn naam, gadegeslagen door talloze cameraploegen in afwachting van nieuws over de operatie. Overal ter wereld hielden voetballiefhebbers hun adem in, vrezend voor het lot van ‘El Diez’ (De Tien).

Volledig scherm Maradona's lijfarts Leopoldo Luque praat met verslaggevers voorafgaand aan de operatie. © AFP

Spoedoperatie

Maradona werd dinsdagavond met spoed overgebracht naar Olivos, nadat eerder op de dag bij een scan in ziekenhuis Ipensa een zogenoemd subduraal hematoom werd ontdekt, een bloeding aan de linkerkant van Maradona’s hoofd. Om de druk op de hersenen en mogelijk grotere schade te voorkomen, was een urgente ingreep noodzakelijk.

De wereldkampioen van 1986 was maandag opgenomen in Ipensa met bloedarmoede, vermoeidheids- en uitdrogingsverschijnselen en psychische problemen.

Volgens dokter Luque waren die het gevolg van de festiviteiten rond de 60ste verjaardag van de voormalige superster van Boca Juniors, FC Barcelona en Napoli, afgelopen vrijdag. Terwijl vanuit de hele wereld felicitaties binnenstroomden en hij werd gehuldigd voorafgaand aan het duel van zijn ploeg Gimnasia La Plata met Patronato (3-0), maakte Maradona een vermoeide en verwarde indruk. Hij zat ook niet als coach op de bank, nog voor de wedstrijd begon, had hij het stadion al verlaten.

,,Hij was verdrietig, daarom hebben we hem opgenomen. Diego is iemand van cycli, soms gaat het heel goed met hem en andere momenten niet zo goed. Het stond me niet aan hoe hij eraan toe was. Opname zal hem helpen”, vertelde Luque maandag.

Een paar dagen medicijnen, wat aansterken in het ziekenhuis, dat was het oorspronkelijke plan, totdat dinsdag de bloeding in het hoofd werd ontdekt. Volgens Luque moet die het gevolg zijn van een ongeluk of val, maar Maradona kan zich van iets dergelijks niets herinneren.

Volledig scherm Een Maradona-fan bij de ambulance-ingang van kliniek Olivos. © EPA

Volledig scherm Bij de kliniek waar Maradona wordt geopereerd voetballen jongens bij zijn beeltenis. © REUTERS

Volledig scherm Fans en cameraploegen hebben zich bij het ziekenhuis verzameld in afwachting van nieuws over de operatie. © REUTERS

Volledig scherm Aanhangers van de Argentijnse voetbalheld betuigen bij het ziekenhuis hun steun. © EPA

Volledig scherm De ambulance met daarin Maradona arriveert bij kliniek Olivos in La Plata. © AFP