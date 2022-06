Marc Overmars wil ook Dries Mertens naar Antwerp halen

Samenvatting Botic van de Zandschulp naar halve finale Queen's, waar clash met Matteo Berrettini wacht

Botic van de Zandschulp heeft uitstekende zaken gedaan op het toernooi van Queen's, in West-Kensington in Londen. De 26-jarige tennisser uit Wageningen was over twee sets te sterk voor de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 6-2, 6-4. Daarmee bereikt hij de halve finale van het toernooi, die hij zal spelen tegen Matteo Berrettini.

17 juni