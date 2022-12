Marcus Rashford krijgt straf van Erik ten Hag, maar schiet Manchester United als invaller toch naar zege en vierde plaats

Manchester United sluit het roerige jaar 2022 daarmee goed af en klimt over Tottenham Hotspur naar de vierde plaats in de Premier League, de felbegeerde positie die na 38 speelrondes plaatsing voor de Champions League zal betekenen. Er zijn echter pas 16 speelrondes geweest, dus er wacht nog een lange weg. Wel is duidelijk dat United goed op weg is met tien zeges in veertien competitieduels, nadat het seizoen nog zo desastreus was begonnen met de pijnlijke nederlagen tegen Brighton en Brentford.



Rashford had dinsdagavond op Old Trafford tegen Nottingham Forest (3-0) nog de score geopend met zijn vijfde doelpunt van het seizoen en is een vaste waarde in het elftal van Ten Hag. Toch werd Rashford door Ten Hag voor straf op de bank gezet. Ten Hag wilde voor de wedstrijd niet zeggen wat de reden was, alleen dat het te maken had met “interne disciplinaire redenen”.

Volledig scherm Erik ten Hag en Marcus Rashford schudden elkaar na de wedstrijd de hand. © Action Images via Reuters

Malacia opnieuw in de basis

Manchester United won al voor de zevende keer dit seizoen een competitieduel met één doelpunt verschil. Met 32 punten uit zestien wedstrijden staat de club op de vierde plaats.

Tyrell Malacia stond voor de derde wedstrijd op rij in de basis, nadat hij afgelopen maand op het WK een van de vijf spelers bij Oranje was die geen minuut in actie kwam in Qatar. Malacia had het in het eerste kwartier na rust even lastig met de razendsnelle rechtsbuiten Adama Traoré, die was ingevallen voor spits Diego Costa, maar de 23-jarige Rotterdammer herpakte zich snel en speelde net als tegen Forest een prima wedstrijd.

Donny van de Beek mocht net als tegen Forest ook nog even invallen. De voormalig Ajax-middenvelder kwam tien minuten voor tijd in het veld voor spits Anthony Martial, die samen met Alejandro Garnacho en Antony de voorhoede vormde in de eerste helft. De 18-jarige Garnacho werd bij de start van de tweede helft vervangen door Rashford, die dus matchwinner zou worden. Antony kreeg twee goede kopkansen (de eerste na een goede voorzet van Malacia), maar was verder weer ongelukkig in zijn acties. Voor de aftrap klonk op Molineux een minuut applaus voor Pelé. Antony hield tijdens die minuut zijn shirt omhoog, waardoor op zijn ondershirt in het Portugees de tekst ‘Rust zacht, Pelé’ zichtbaar was.

De Portugese doelman José Sá van Wolves voorkwam eerder in de wedstrijd al dat Alejandro Garnacho kon scoren na een te korte terugspeelbal van Nélson Semedo. David de Gea voorkwam vlak voor tijd nog de gelijkmaker van Raúl Jiménez, nadat hij eerder al een vrije trap van Rúben Neves uit de kruising had getikt.

Manchester United komt dinsdagavond (21.00 uur) weer in actie, thuis tegen het Bournemouth van Marcos Senesi. Vervolgens speelt de ploeg van Ten Hag op vrijdag 6 januari opnieuw thuis, dan in de FA Cup tegen Everton.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Marcus Rashford schiet een kwartier voor tijd de 0-1 binnen op Molineux. © AP

