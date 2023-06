Mark Otten wordt assistent-trainer van hoofdcoach Rogier Meijer bij NEC

met video Peter Bosz over zijn samenwer­king met PSV: ‘Ik zal me ook moeten aanpassen aan de club’

Peter Bosz reageerde maandag voor het eerst op de aanstaande samenwerking tussen hem en PSV, die contractueel tot 2026 werd beklonken. Samen met de assistenten Rob Maas en Terry Peters (fysiek coach) stapt hij in. Waarom zouden hij en de Eindhovense club een goede match kunnen vormen? ,,We hebben alle twee honger om weer te gaan presteren. Het heeft even geduurd dat PSV kampioen is geworden.