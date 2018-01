Mark Slats verpulvert wereldrecord oceaanroeien met 21 dagen

Van Gorkom stabieler, maar situatie nog steeds zorgelijk

13 januari BMX'er Jelle van Gorkom is 'lichamelijk stabieler', maar zijn situatie is nog steeds zorgelijk. Dat melden de KNWU en sportcentrum Papendal in een persbericht. De 27-jarige Achterhoeker wordt sinds dinsdag in een kunstmatige coma gehouden.