Mark van Bommel al na dertien duels ontslagen als coach van Wolfsburg

Van Bommel, die in Duitsland als speler furore maakte bij Bayern München, werd in juni aangesteld door Wolfsburg. Daarvoor zat hij ruim een jaar zonder club, sinds zijn ontslag bij PSV eind 2019. Bij de Eindhovenaren begon hij zijn loopbaan als hoofdtrainer, na eerder al assistent te zijn geweest van zijn schoonvader Bert van Marwijk bij de nationale ploegen van Saoedi-Arabië en Australië.



Bij Wolfsburg kende de 44-jarige Van Bommel een vliegende start. Met de maximale score van twaalf punten uit de eerste vier wedstrijden was de ploeg even de trotste koploper van de Bundesliga. Daarna zette echter het verval in. De afgelopen acht wedstrijden (in de Bundesliga en de Champions League) bleef een overwinning uit.