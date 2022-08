Mark van Bommel alleen aan kop in België met Royal Antwerp na derde zege

Tot twintig minuten voor tijd stond het 2-2, maar in de slotfase was Michel-Ange Balikwisha twee keer trefzeker voor de ploeg van trainer Mark van Bommel. Radja Nainggolan had namens Royal Antwerp FC de 1-1 voor zijn rekening genomen.Bij de stand van 2-2 kreeg Van Bommel, door technisch directeur Marc Overmars naar België gehaald, een gele kaart wegens aanmerkingen op de leiding.

Royal Antwerp FC, dat zich dit weekend verzekerde van de komst van Jurgen Ekkelenkamp, heeft als enige ploeg negen punten na drie speelronden. Vier ploegen volgen met zes punten, waaronder Anderlecht, dat eerder op zondag met 3-1 won van Seraing. Racing Genk en OH Leuven staan ook op zes punten na twee zeges in drie duels. Van Bommel begon vorig jaar bij VfL Wolfsburg ook goed met vier zeges in de Bundesliga, maar na vier opeenvolgende nederlagen werd hij in oktober (na slechts dertien duels) al ontslagen door de Duitse club. Daarvoor was Van Bommel 75 wedstrijden de baas bij ‘zijn’ PSV, van juli 2018 tot december 2019. Ook in Eindhoven begon hij met zeven overwinningen, maar viel het doek uiteindelijk nadat hij slechts twee van zijn laatste veertien duels won.

Volledig scherm Mark van Bommel. © BELGA

Het is voor het eerst sinds 1987 dat Antwerp het seizoen begint met drie overwinning op het hoogste niveau in België. Royal Antwerp werd vier keer kampioen van België: in 1929, 1931, 1944 en 1957. De diep gevallen grootmacht keerde in 2017 na dertien jaar op het tweede niveau terug in de Jupiler Pro League, waarin het de afgelopen jaren gestaag omhoog klom. Dankzij de investeringen van de steenrijke Vlaamse vastgoedmagnaat en clubeigenaar Paul Gheysens (68) kwamen na Radja Nainggolan vorig jaar deze zomer ook Vincent Janssen en Toby Alderweireld naar Antwerp in het spoor van Van Bommel en technisch directeur Marc Overmars. Lang hoopte Antwerp ook nog de transfervrije Dries Mertens te kunnen strikken, maar de all-time topscorer van Napoli koos afgelopen week voor Galatasaray.

Royal Antwerp won afgelopen donderdag in Noorwegen ook al met 1-3 van Lillestrøm SK, waarmee een plekje in de play-offs van de Conference League komende donderdag voor eigen publiek voor het grijpen ligt. In de vorige ronde rekende Antwerp al af met FC Drita: 0-2 winst in Kosovo na een doelpuntloos gelijkspel in eigen stadion.