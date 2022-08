Mark van Bommel behoudt perfecte score met Antwerp na primeur Vincent Janssen, twee assists Bart Nieuwkoop voor Union

De deze zomer van het Mexicaanse Monterrey overgekomen Janssen had voor het eerst een basisplaats bij Antwerp in de competitie, na vier invalbeurten. Hij zag Gent in de tiende minuut op voorsprong komen, toen een vrije trap van voormalig Heerenveen-speler Sven Kums van richting werd veranderd en in het doel belandde.

Janssen en zijn aanvalspartner Frey zetten dat al na 27 minuten recht. Jurgen Ekkelenkamp kwam vlak voor rust in het veld als vervanger van de Zwitser.



Zo herstelde Antwerp zich van het mislopen van de groepsfase van de Conference League. Donderdag werd op eigen veld met 3-1 verloren van Istanbul Basaksehir. In de competitie staat de ploeg van Van Bommel samen met KRC Genk bovenaan met 15 punten, al had de club uit Antwerpen daar een duel minder voor nodig.

Volledig scherm Mark van Bommel (r). © BELGA Volledig scherm Vincent Janssen juicht. © BELGA

Union verslaat Anderlecht

Bart Nieuwkoop heeft met twee assists bijgedragen aan een zege van zijn club Union op Anderlecht. Het werd 2-1 voor de nummer twee van afgelopen seizoen.



Union kwam op eigen veld al in de tweede minuut op voorsprong. De Nigeriaan Victor Boniface schoot raak nadat hij de bal aangespeeld had gekregen van Nieuwkoop, na een goede defensieve actie. Bij de 2-1 van Dante Vanzeir legde Nieuwkoop de bal terug met zijn hoofd.



De 26-jarige Nieuwkoop is bezig aan zijn tweede seizoen in België. Hij speelde voor zijn periode bij Union bij Feyenoord en Willem II. Bij Anderlecht werd Wesley Hoedt een kwartier voor tijd gewisseld, bij de thuisploeg mocht Oussama El Azzouzi in de slotfase invallen.



Union en Anderlecht staan beide in de subtop: vijfde en zesde.

Volledig scherm Spelers van Union vieren een goal tegen Anderlecht. © BELGA

Bekijk hier onze best bekeken sportvideo's.