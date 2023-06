Mark van Bommel viert feest na zinderende ontknoping in België: Alderweireld schiet Antwerp naar titel

Van Bommel zag zijn elftal tijdens de laatste speelronde van de play-offs om het kampioenschap diep in blessuretijd gelijk maken tegen Genk. Voormalig Ajax-verdediger Alderweireld (34), dit seizoen voor het eerst actief in het Belgische profvoetbal, trapte de bal in de 94ste minuut hard in de linkerbovenhoek en maakte daarmee de verlossende kampioensgoal voor ‘The Great Old’.

Het gelijkspel volstond voor Royal Antwerp omdat concurrent Union kort voor tijd een voorsprong uit handen gaf tegen Club Brugge en daarna zelfs nog ruim verloor (1-3). Antwerp eindigde op 47 punten. Genk en Union bleven allebei op 46 punten steken.



Het is voor Royal Antwerp, dat in 2017 terugkeerde op het hoogste niveau na dertien jaar op het tweede niveau van België, de vijfde landstitel uit de geschiedenis. De oudste club van België (opgericht in 1880) pakte dit seizoen ook al de nationale beker. Voor Van Bommel, eerder coach van PSV en VfL Wolfsburg, is het zijn eerste landstitel én eerste dubbel.

Volledig scherm Mark van Bommel en zijn spelers juichen na het behalen van de titel. © BELGA

Het elftal van Van Bommel en technisch directeur Marc Overmars dacht vorig weekeinde al kampioen te zijn, maar het tiental van Union kwam toen in de slotfase nog langszij (1-1). Tegen Genk had Antwerp het opnieuw in eigen hand. Een zege volstond. De Nederlanders Gyrano Kerk, Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen hadden een basisplaats bij Antwerp. Calvin Stengs, die vorige week tegen Union geel kreeg, ontbrak met een schorsing.



Janssen kreeg na een klein kwartier spelen een mogelijkheid de score te openen. De voormalig international van Oranje schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied met links naast. De thuisploeg kwam kort voor rust op voorsprong. Na onnodig balverlies op het middenveld, schakelde Genk snel om. Middenvelder Bilal El Khannous legde de bal bij de tweede paal neer, waar de geheel vrijstaande Toluwalase Emmanuel Arokodare kon scoren: 1-0.

Volledig scherm Vincent Janssen baalt na de 1-0 van Genk. © AFP

Bij het begin van de tweede helft hoorden de spelers van Genk dat Union via Simon Adingra de leiding had genomen (1-0) en dus de eerste plaats in handen had. Kerk bracht de hoop bij Antwerp terug. De aanvaller werkte de bal in de 58ste minuut via de Colombiaanse verdediger Carlos Cuesta in het doel (1-1). Antwerp probeerde door te drukken, maar het doelpunt viel juist aan de andere kant. Aanvoerder Bryan Heynen scoorde een kwartier voor tijd van dichtbij (2-1).



Union wist in de slotfase niet stand te houden tegen Club Brugge. De Japanner Shion Homma maakte in de 89ste minuut gelijk en Oranje-international Noa Lang en Cisse Sandra scoorden daarna in blessuretijd ook nog (1-3). Antwerp had door die ontwikkelingen opeens aan een gelijkspel genoeg. Alderweireld werd met een geweldige trap in de linkerbovenhoek de held van Antwerp.



,,Dit is ongelofelijk”, sprak trainer Mark van Bommel na het krankzinnige slot van de titelrace bij Het Laatste Nieuws. ,,De meeste emoties kwamen eruit na het doelpunt. Je weet niet wat je doet op zo’n moment en rent het veld op. Het scoreverloop was heel gek. We moesten winnen, omdat Union voorstaat en dan krijg je nog een goal tegen. Dat het dan zo moet eindigen. Het was zo’n unieke goal van Toby. Dat ie zo in de kruising vliegt.”



Van Bommel ging ook nog even over de toekomst van Antwerp en die van Van Bommel zelf. ,,We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, willen we het beter doen dan dit seizoen. Over mijn contract? Ik ga ervan uit dat dat in orde komt.” De Nederlandse oefenmeester heeft in het Bosuilstadion in Antwerpen nog een contract tot 2024.

Volledig scherm Mark van Bommel en Toby Alderweireld. © BELGA

,,Dit is uitzonderlijk”, concludeerde Van Bommel bij Ziggo Sport. ,,Ik geloof dat dat pas zeven keer is voorgekomen in de geschiedenis van het Belgische voetbal. Het overkomt mij in mijn debuutjaar, dat is geweldig.” De voormalig international van Oranje had eerder als coach minder succes bij PSV en Wolfsburg. Hij ziet de ‘dubbel’ met Antwerp niet als zijn doorbraak als trainer. ,,Je wordt afgerekend op prijzen, zegt men. Maar het heeft ook te maken met spelers. Hoe gaan de spelers met je om, hoe wordt er gewerkt? Een trainer is net zo goed als zijn spelers. Ik heb een goede groep.”



Antwerp liet een week eerder in de thuiswedstrijd tegen Union een grote kans op het kampioenschap liggen. ,,Ik heb het er moeilijk mee gehad”, bekende Van Bommel. ,,Als trainer moet je het voorbeeld geven, maar dat gaat niet. Spelers zaten er helemaal doorheen. We zijn donderdag weer gestart en hebben ook vrijdag en zaterdag getraind. Dan wordt het gevoel beter, beter en beter. Maar het is nog steeds niet top. Daar moet je gewoon heel eerlijk in zijn. Je kunt na zo’n moment niet zomaar zeggen: we krijgen nog een kans. Dat kan gewoon niet, dat kan niemand mij vertellen.”



Van Bommel deed op de tv een oproep aan zijn vrouw, dochter en oudste zoon. ,,Zij zijn niet naar het stadion gekomen. Ze zitten thuis. Kom maar heel snel naar Antwerpen. Het wordt een heel mooi feestje, dat weet ik wel zeker.”



Alderweireld heeft ‘geen woorden’ na heldenrol

,,Hier heb ik geen woorden voor”, vertelde matchwinnaar Alderweireld vlak na het laatste fluitsignaal. ,,De ploeg verdient dit zo erg. Iedereen had ons afgeschreven. Ik heb zo hard gevochten voor dit”, ging de Belg verder.



,,Dat ik dit voor mijn eigen stad kan doen. Iedereen was tegen ons. We hebben het gewoon gedaan vandaag. Ik heb er geen woorden voor. Dit verdient Antwerp al jaren. Dit moment is speciaal voor de fans.”

Volledig scherm Toby Alderweireld (r) viert het behalen van de titel met ploeggenoot Ritchie De Laet. © BELGA Vincent Janssen: ‘We gaan helemaal naar de kloten’

Janssen scoorde dit seizoen achttien keer voor Antwerp in de competitie. De Nederlandse spits kon in de beslissende wedstrijd tegen Genk het verschil niet maken, maar zag dankzij een fraaie treffer van Alderweireld in blessuretijd de landstitel alsnog naar zijn elftal gaan. ,,Ik besef het nog niet denk ik. Ik heb er geen woorden voor. Dit is fantastisch. Echt geweldig”, aldus Janssen tegen Sporza.



De oud-speler van onder meer AZ was onder de indruk van de treffer van Alderweireld. ,,Stijf in de kruising. We weten dat hij het kan. Maar wat een moment voor hem. Hij komt terug naar zijn stad en wint meteen de dubbel in zijn eerste seizoen.” Janssen sprak ook de fans van Antwerp toe die de wedstrijd in het eigen stadion op de Bosuil hadden bekeken. ,,We komen eraan. We gaan er een feestje van maken, vandaag en morgen. We gaan helemaal naar de kloten.” Volledig scherm Vincent Janssen (l), Jurgen Ekkelenkamp (m) en Calvin Stengs vieren de landstitel. © BELGA

