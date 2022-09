Mark van Bommel wijst na clubrecord naar eerdere droomstart met PSV: ‘Zo'n start is geen garantie’

Royal Antwerp FC‘24 op 24', zoals ze in België zo mooi zeggen. Mark van Bommel kent met Royal Antwerp FC de beste start in ruim negentig jaar tijd. Zijn ploeg won gisteren in het Jan Breydelstadion met 0-2 bij hekkensluiter Cercle Brugge en staat nu al vijf punten voor op nummer twee Club Brugge. Van Bommel houdt het hoofd echter koel.

,,Dit is uitzonderlijk. Dat het oude record uit 1930-1931 komt, zegt genoeg. Wie weet moeten we hier opnieuw langer dan 90 jaar op wachten", zei een ,,hartstikke blije” Van Bommel na afloop bij Het Nieuwsblad. De voorsprong op Club Brugge is al vijf punten voor Van Bommel en consorten, maar de Nederlandse coach weet ook dat een goed begin slechts het halve werk is. Met PSV startte hij in het seizoen 2018/2019 ook met dertien overwinning, waarna Ajax alsnog kampioen werd.

,,Zo’n start is geen garantie, hè. Ik maakte het al eerder mee. Als je terugkijkt naar mijn verleden zullen jullie dat wel weten. We gaan nu dus niet zweven, dat zit niet in dit team. We zullen nog situaties meemaken waarin we zullen verliezen. Dan moeten we op hetzelfde pad en met dezelfde speelwijze doorgaan als waar we begonnen zijn. Dat vertrouwen moeten we hebben", aldus de coach.

Vincent Janssen

Van Bommel werd wederom geholpen door zijn landgenoten. Vincent Janssen scoorde al in de zesde minuut na een harde lage voorzet van Jurgen Ekkelenkamp richting de tweede paal. De 28-jarige spits scoorde niet in zijn eerste vier competitieduels en in vijf optredens in de voorrondes van de Conference League, maar scoorde vanmiddag al voor de vierde wedstrijd op rij.

Volledig scherm Vincent Janssen is blij met zijn doelpunt tegen Cercle Brugge. © BELGA

Anderhalve week geleden scoorde Janssen zelfs twee keer in de topper tegen Royale Union Saint-Gilloise, waardoor de achttienvoudig Oranje-international nu toch al op vijf goals in acht competitieduels staat. Daarmee gaat Janssen nu samen met Ferran Jutglà (Club Brugge) en Mike Trésor Ndayishimiye (Racing Genk) aan kop in het topscorersklassement van de Belgische competitie.

Calvin Stengs ontbrak zondag bij Antwerp door een lichte blessure. Ekkelenkamp viel na een halfuur geblesseerd uit. Janssen, die deel uitmaakt van de voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende wedstrijden in de Nations League tegen Polen en België, werd kort voor tijd vervangen door Viktor Fischer.

Uit een afdraaiende hoekschop van Radja Nainggolan kopte Toby Alderweireld halverwege de tweede helft de 0-2 binnen voor Antwerp. Het was voor de 33-jarige verdediger uit Antwerpen pas zijn eerste goal in de Belgische competitie, nadat hij al op zijn vijftiende van Beerschot naar Ajax trok.

Volledig scherm Toby Alderweireld. © BELGA

,,Het werd tijd, hè, voor die eerste goal”, zei Alderweireld na afloop. ,,Ook dat clubrecord is mooi, al moeten we nu niet de polonaise gaan lopen.”

Voorsprong

Royal Antwerp heeft met 24 punten na acht duels al vijf punten meer dan Club Brugge, dat in vier van de laatste vijf seizoenen kampioen werd. Club Brugge won gisteren al met 0-2 bij RFC Seraing. De Belgische clubs leveren na 34 speelrondes de helft van hun punten in, waarna de bovenste vier clubs nog met elkaar strijden om het kampioenschap.

‘The Great Old’ werd tot nu toe drie keer kampioen van België: in 1929, 1944 en 1957. Van 2004 tot 2017 speelde de gevallen grootmacht zelfs op het tweede niveau, maar mede dankzij de financiële injecties van de steenrijke voorzitter Paul Gheysens maakte de club de afgelopen jaren qua stadion, structuur en prestaties grote stappen. Antwerp speelt komende vrijdag thuis tegen Seraing, dat zestiende staat met een punt meer dan Cercle Brugge.

Anderlecht verliest opnieuw

Anderlecht, de club van Alderweirelds maatje Jan Vertonghen, ging met 2-1 onderuit bij het Westerlo van voormalig FC Twente-speler Nacer Chadli. Het was voor het team van trainer Felice Mazzù, die vorig seizoen uitstekend presteerde met het gepromoveerde Union, al de derde nederlaag in vier competitieduels. Anderlecht won donderdagavond in de Conference League wel met 1-0 van het Deense Silkeborg door een late strafschop van Fábio Silva.

RC Genk tweede na zege op Nieuwkoops Union

RC Genk nam zondagavond de tweede plek over van Club Brugge. De ploeg van trainer Wouter Vrancken won in blessuretijd bij Union: 1-2. Bart Nieuwkoop viel na 20 minuten al geblesseerd uit bij Union. Invaller Mbwana Samatta maakte in de 92e minuut het winnende doelpunt voor Genk.