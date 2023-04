Mark van Bommel wint eerste hoofdprijs met Antwerp: hoofdrol in bekerfinale voor Vincent Janssen en Calvin Stengs

Met samenvattingMark van Bommel veroverde zondagmiddag in Brussel zijn eerste hoofdprijs als trainer. In de Belgische bekerfinale was Royal Antwerp FC veel sterker dan KV Mechelen (2-0), mede dankzij een benutte strafschop van spits Vincent Janssen én een assist van Calvin Stengs. De ‘dubbel’ lonkt voor de Nederlands getinte traditieclub.

Aan de zijlijn van het Koning Boudewijnstadion in Brussel viert Mark van Bommel zondagmiddag zijn feestje. Stralend met zijn stafleden en spelers, de vuisten gebald, maar tegelijk betrekkelijk ingetogen.



Zijn eerste hoofdprijs als trainer is onmiskenbaar een persoonlijke mijlpaal, na twee moeizame en korte dienstverbanden bij PSV en VfL Wolfsburg. Maar tegelijk zal bij Van Bommel het gevoel leven dat er méér te winnen is met Royal Antwerp FC, de ambitieuze traditieclub die eindelijk weer eens kampioen van België wil worden.

Volledig scherm Feest bij Antwerp na het winnen van de bekerfinale. © BELGA

De komende weken speelt Van Bommel met zijn ploeg in de kampioenspoule om de landstitel, voor het laatst gewonnen in 1957. Maar wat meteen zorgen baart in dat kader: doelpuntenmaker en roerganger Vincent Janssen gaat ruim een kwartier voor tijd hinkend naar de kant. Niet per se zwaar geblesseerd, maar fysiek ogenschijnlijk kwetsbaar.



Het volksfeest onder de fans van Antwerp is er even later niet minder om. Met vele duizenden tegelijk zijn ze afgereisd naar Brussel, voor een finale die verre van goed is, maar wel sfeervol. Dol van vreugde viert de wit-rode aanhang de pas vierde bekerwinst in de clubhistorie.

Volledig scherm Mark van Bommel en Antwerp-voorzitter Paul Gheysens. © BELGA

De finale om de zogenoemde ‘Croky Cup’ tegen de regionale rivaal Mechelen ontbrandt zondagmiddag pas na 34 minuten. De wedstrijd heeft nog amper vermaak geboden, als oud-Ajacied Jürgen Ekkelenkamp opduikt in het strafschopgebied van Mechelen en opzichtig wordt gevloerd. Scheidsrechter Jonathan Lardot kan weinig anders dan een penalty geven.

Janssen schiet de strafschop in eerste instantie feilloos binnen, maar moet zich niet veel later opnieuw concentreren: Lardot was blijkbaar nog bezig keeper Gaetan Coucke te instrueren. De tweede penalty van de Nederlander is net zo onberispelijk, deze keer in de andere hoek: 1-0.

Het is een doelpunt dat meteen het gevoel geeft dat de wedstrijd is beslist. Antwerp is in alles de betere ten opzichte van Mechelen, laagvlieger in de Belgische competitie, en bovenal naar Brussel gekomen om te verdedigen. De ‘Nederlandse’ aanval met Calvin Stengs, Gyrano Kerk en Janssen weet lange tijd amper een opening te vinden in de geblokte defensie.

Volledig scherm Calvin Stengs. © AFP

Na rust neemt het overwicht van Van Bommels elftal nadrukkelijker toe. Er zijn kansen voor Arbnor Muja en ook Janssen, maar de definitieve beslissing blijft lange tijd uit. Dat verandert na 82 minuten, als Antwerp met een snelle counter de wedstrijd beslist. Stengs breekt door over links en bedient invaller Michel Ange Balikwisha met een perfecte voorzet, die simpel de 2-0 binnen schiet.

Het Antwerpse feestje barst daarna definitief los, niet in de laatste plaats bij de Nederlandse enclave rond Van Bommel. Maar in de komende weken wacht meteen het grotere doel: Antwerp moet na dik zestig jaar eindelijk weer eens de beste van België zien te worden. Het zou - alsnog - een definitieve doorbraak betekenen in de trainerscarrière van de Limburger.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Premier League (Engeland)

Bundesliga (Duitsland)

Primera Division (Spanje)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Serie A (Italië)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ligue 1 (Frankrijk)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jupiler Pro League (België)