Marten de Roon biedt Koulibaly excuses aan na racisme bij Atalanta

Ook op bezoek bij Atalanta is Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly door supporters bestookt met racistische spreekkoren. De Senegalees moest het op bezoek in Bergamo, waar Napoli met 1-3 won, flink ontgelden.

Op social media is te zien hoe Koulibaly racistische spreekkoren moet incasseren van de tribunes. Dat overkwam hem eerder al op bezoek bij Fiorentina en Hellas Verona. De club zegt geen aandacht te willen geven ‘aan zulke individuen’. ,,Dit gedrag, dat in strijd is met onze principes, zullen we sterk bestrijden”, aldus de clubleiding van Atalanta.

Ook de voetbalbond van Senegal reageerde op Twitter verontwaardigd. ,,Voor deze hersenloze idioten is geen plaats in een voetbalstadion.” Naast Koulibaly kregen in de Serie A ook de Franse doelman Mike Maignan (AC Milan) en de Nigeriaanse aanvaller Victor Osimhen (Napoli) te maken met racistische beledigingen. Racisme is al jarenlang onderwerp van gesprek in Italië. De competitie lanceerde al diverse campagnes om er een stokje voor te steken, maar toch blijft het racisme terugkeren in de stadions.

De Roon

Het racisme tijdens de wedstrijd tussen Atalanta en Napoli was reden voor middenvelder Marten de Roon om zich op Twitter uit te spreken. ‘Het doet me nog steeds verdriet dat er racisme is in het voetbal. Namens alle echte Atalanta-fans en de mensen van Bergamo wil ik mijn excuses aanbieden aan Koulibaly', aldus de Oranje-international.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.