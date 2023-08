Martin Ødegaard knalt Arsenal naar tweede competitiezege

Femke Bol maakt na goede serie zelfs grapje over sportieve mokerslag: ‘Zal mijn best doen niet te vallen’

Moeiteloos heeft Femke Bol zich geplaatst voor de halve finale van de 400 meter horden, terwijl het toch de vraag was hoe het met haar ging, na haar harde val op de 4x400 meter gemengde estafette. ,,Ik wil het eigenlijk niet meer over zaterdag hebben”, zei ze na haar winst in de serie.