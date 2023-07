Massale vechtpartij in stadion FC Twente na zege op Hammarby IF, ME ontruimt stationsplein, muziekfestival stilgelegd

UpdateIn de Grolsch Veste, het stadion van FC Twente, zijn donderdagavond na afloop van de wedstrijd tegen het Zweedse Hammarby IF rellen uitgebroken. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de massale vechtpartij te stoppen.

FC Twente had net de thuiswedstrijd tegen de Zweden in de tweede voorronde van de Conference League winnend afgesloten (1-0) toen het misging op de hoofdtribune in het stadion. Op die plek zaten naar schatting ook zo’n 200 Zweden. De harde kern van FC Twente brak volgens dagblad Tubantia uit richting die tribune en ging de confrontatie aan met de Zweden, zo is te zien op beelden op sociale media.

Daarbij vielen raken klappen. Een Zweedse supporter viel van de tribune en raakte daarbij gewond, meldt het dagblad. Hij moest behandeld worden op het veld en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De exacte verwondingen zijn niet bekend.

De ME kwam kort daarop tussenbeide en stopte de vechtpartij. Spelers en technische staf van FC Twente maanden supporters op de hoofdtribune tot kalmte rond het moment van de vechtpartij.

‘Trillen op mijn benen’

Op televisie noemt SBS6-analist Romano Denneboom, die het van dichtbij zag, de situatie ‘bizar’. ,Ik heb er geen woorden voor, dit heb ik nog nooit meegemaakt.” Ook Noa Vahle toonde zich in de talkshow De Oranjezomer op die televisiezender ontdaan. De 23-jarige verslaggeefster vertelde vanuit Enschede dat ze ‘trillend op mijn benen’ voor de camera stond.

,,Nou, wij zijn eigenlijk naar binnen gegaan omdat het buiten simpelweg niet veilig genoeg was. We zijn er allebei redelijk ontdaan door wat we gezien hebben. Ik sta ook eigenlijk te trillen op mijn benen”, vertelde Vahle, die op dat moment in De Grolsch Veste naast Denneboom stond. ,,Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt bij het voetbal”, zei Vahle, die de situatie vergeleek met rellen bij AZ eerder dit seizoen, maar zei dat dit ‘drie keer erger’ was.

Ook buiten het stadion had zich een grote politie-eenheid verzameld. Her en der braken ook vechtpartijen uit. Inmiddels is ook het stationsplein Enschede ontruimd door de politie en ME. Ook hier hadden zich FC Twente-supporters verzameld.

De gemeente Enschede legde donderdagavond rond half 12 ook het evenement Grolsch Summer Sounds in de binnenstad stil, anderhalf uur eerder dan gepland. Alle horeca in de binnenstad werd verzocht om om middernacht de deuren te sluiten naar aanleiding van de rellen in en rondom De Grolsch Veste. ,,We hebben alle mankracht nodig in het centrum en op andere plekken om de incidenten rond het voetbal af te handelen”, aldus politiewoordvoerder Chantal Westerhoff.

Reactie Twente-directeur

Algemeen directeur van FC Twente Paul van der Kraan heeft tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd een eerste reactie gegeven. Hij noemt de rellen in het stadion ‘vreselijk’ en ‘Twente-onwaardig’.

FC Twente moet volgens de directeur 200 kaarten beschikbaar stellen aan de gasten op de hoofdtribune, voor bijvoorbeeld familieleden of sponsors. ,,Maar die kaarten zijn in mijn ogen niet in handen gekomen van degenen voor wie ze bestemd waren. In principe zijn de kaarten bedoeld voor de sponsors.”

Van der Kraan vond het lang duren voordat er werd ingegrepen door stewards en beveiliging, zegt hij. ,,Naar mijn idee duurde het erg lang.” In Nederland is de afspraak dat de politie buiten het stadion blijft in eerste instantie.

De directeur vond het te vroeg om al conclusies te trekken over wat er is misgegaan. ,,We zullen de komende dagen evalueren en tal van vragen moeten beantwoorden. Ik weet dus ook nu nog niet welke maatregelen we nemen voor de return volgende week in Zweden.”

Volgende week is de returnwedstrijd tussen beide clubs in Stockholm.

Noodbevel

Enschede had donderdagmiddag al het hele grondgebied van de Twentse stad uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied en in binnenstad van Hengelo is sinds 13.30 uur een noodbevel van kracht. Die maatregelen waren genomen uit ‘ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens’ rondom de wedstrijd van FC Twente tegen Hammarby. De vrees bestond toen al dat beide supportersgroepen met elkaar op de vuist wilden gaan.

