Matchfixing-schandaal in Brazilië: zestien personen aangeklaagd, ook voetballers

Column Sjoerd Mossou | Zolang Ajax-supporters zélf blijven zingen over ‘joden’ blijft het een gebed zonder end

Columnist Sjoerd Mossou geeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema groot gelijk in haar aanpak van antisemitisch en wanstaltig voetbalgezang. ,,Maar linksom of rechtsom: zolang Ajax-supporters ook zélf vrolijk blijven zingen over ‘joden’ en ‘superjoden’, blijft deze thematiek een gebed zonder end.’’