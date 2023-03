Matthijs de Ligt en Bayern München verspelen koppositie aan Dortmund na nederlaag bij Leverkusen

Bizar: Rafael Nadal kukelt na bijna achttien jaar (!) uit top 10 van de wereld

Op 25 april 2005 debuteerde Rafael Nadal (36) in de top 10 van het tennis. Vandaag is hij er voor het eerst in bijna achttien jaar (!) uit gekukeld. Voor even of definitief, dat wordt de komende maanden duidelijk. Nadal staat op de nieuwste lijst op de dertiende plaats.