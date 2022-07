Matthijs de Ligt voor 80 miljoen euro van Juventus naar Bayern München

Door Sjoerd Mossou



Dat zijn huidige club Juventus open stond voor een vertrek van Matthijs de Ligt, was al langer bekend. De Italiaanse topclub kampt met financiële problemen, de Nederlander vertegenwoordigde een grote transferwaarde: enigszins vergelijkbaar met de situatie van Frenkie de Jong bij Barcelona.



Ook Chelsea was in de markt voor De Ligt, maar Bayern München lag al enkele dagen op kop om de Oranje-international te strikken. Met de op handen zijnde transfer is in totaal maximaal zo’n 80 miljoen euro gemoeid, 70 miljoen euro plus bonussen. De Ligt had in Turijn nog een contract tot medio 2024. De Italiaanse club nam de verdediger in 2019 over van Ajax, de club waar hij werd opgeleid en doorbrak.