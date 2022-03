Matthijs de Ligt ziet zichzelf als ouderwetse verdediger: ‘Het vuile werk is zó belangrijk’

In gesprek met The Guardian gaat de verdediger dieper in op verschillende type verdedigers die er vroeger waren. ,,Je had degenen die net in het strafschopgebied de ballen weg kopten, maar niet konden meevoetballen. En je had verdedigers die heel goed aan de bal waren, maar niet konden verdedigen. De trend is nu dat alle verdedigers behoorlijk compleet zijn. Ze zijn allemaal snel, ze zijn allemaal sterk, ze kunnen met de bal spelen. Het niveau is anders.”