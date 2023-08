Maurice Steijn heeft gewenste linksback binnen: Gaston Avila komt over van Royal Antwerp

Dode bij ernstig ra­ce-ongeluk met motor en zijspan, publiek naar huis gestuurd

Een deelnemer is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk tijdens een grasbaanrace in Groningen. Veel toeschouwers zagen hoe een motorrijder met iemand in de zijspan tegen de omheining van de baan crashte.