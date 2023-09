Max Verstappen en Red Bull Racing op de drempel van F1-historie: ‘De motivatie is sky high’

Met video Thymen Arensman moet opgeven in Vuelta met gebroken sleutel­been na zware valpartij

Thymen Arensman is in de slotfase van de zevende etappe van de Vuelta in Oliva hard ten val gekomen en heeft moeten opgeven. De 23-jarige wielrenner van Ineos Grenadiers moest aan zijn verwondingen worden verzorgd en kreeg een nekbrace. Hij werd op een brancard in een ambulance getild en naar het ziekenhuis gebracht, waar duidelijk werd dat hij zijn sleutelbeen heeft gebroken.