Mbappé en Messi loodsen PSG weer stapje verder richting titel, trainer is kritisch: ‘Beviel me totaal niet’

Kylian Mbappé scoorde al in het eerste half uur twee keer. De Franse vedette deed dat eerst op aangeven van Juan Bernat, vervolgens na een assist van niemand minder dan Lionel Messi. De 35-jarige Argentijn, die steeds nadrukkelijker op de weg terug lijkt naar FC Barcelona, staat nu op 15 goals en 15 assists. Mbappé gaat nu alleen aan de leiding in het topscorersklassement in Frankrijk met 22 treffers, twee meer dan Jonathan David (Lille) en drie meer dan Alexandre Lacazette (Lyon). Sada Thioub maakte in de slotfase nog een doelpunt voor de thuisploeg, maar PSG gaf de drie punten niet meer uit handen. PSG moet nog zes wedstrijden spelen in de Franse competitie. De club kan voor de elfde keer kampioen worden in Frankrijk. Nu is PSG nog gedeeld recordkampioen in Frankrijk, samen met Olympique Marseille (laatste in 2010) en AS Saint-Étienne (laatste in 1981).

PSG-coach kritisch

AS Monaco (laatste in 2017) en FC Nantes (laatste in 2001) staan op acht landstitels. Olympique Lyon werd zeven keer kampioen van Frankrijk, een reeks van 2002 tot 2008. Lille was in het seizoen 2020/2021 de laatste club die de hegemonie van PSG wist te doorbreken, destijds met onder andere Sven Botman en Burak Yilmaz in de selectie van de huidige PSG-trainer Christophe Galtier.



De oefenmeester van de sterren uit Parijs was na het duel met hekkensluiter Angers kritisch op zijn ploeg. De 56-jarige Fransman was niet te spreken over de tweede helft. ,,Wij zijn PSG, we kunnen het ons niet veroorloven om maar één helft te voetballen", zei Galtier bij Prime Video. ,,Misschien is er sprake van vermoeidheid, maar we moeten na de snelle 2-0-voorsprong een ander gezicht laten zien. In de tweede helft kan het ook de verkeerde kant op vallen. De tweede helft beviel me totaal niet.”