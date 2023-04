McTominay zet United op voorsprong tegen Everton

Sevilla klaagt over vele kaarten in La Liga en eist onderzoek: ‘Iets dat in ieder geval opvalt’

Sevilla eist een onderzoek over de vele kaarten die scheidsrechters geven in La Liga. ,,Sevilla FC wil haar diepe bezorgdheid tonen over veel van de arbitragebeslissingen die dit seizoen zijn genomen met betrekking tot de gele en rode kaarten die haar spelers hebben ontvangen”, aldus de Spaanse club in een statement.