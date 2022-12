Media lovend over speelstijl Erik ten Hag bij Manchester United: ‘Het benaderde de perfecte prestatie’

Erik ten Hag heeft zijn Premier League-seizoen gisteren uitstekend hervat door met 3-0 te winnen van laagvlieger Nottingham Forest. Door de zege gaat Manchester United met minimaal de vijfde plek op zak de jaarwisseling in. De Engelse media waren dan ook complimenteus over de ploeg van Ten Hag.

Vooral The Guardian was onder de indruk van Manchester United gisterenavond. „Manchester United was sneller, scherper, slimmer en stijlvoller dan Nottingham Forest. Het benaderde de perfecte prestatie met een mix van afgemeten aanvallen, snelle omschakelmomenten en het geven van constante druk op een tegenstander die uitgeput en mentaal gebroken was.”

The Sun zag Marcus Rashford met een goal en een assist precies op het juiste moment opstaan. „Het optreden van Rashford was een ideale opkikker voor alle United-fans die nog steeds in hun maag zitten met de verloren strijd met Liverpool om de diensten van Cody Gakpo.” „Als Manchester United wilde laten zien dat ze Cody Gakpo - of welke nieuwe aanwinst dan ook - niet nodig hebben, dan was dit geen slechte manier om het aan te pakken”, voegt The Daily Mail daaraan toe.

Volgens The Telegraph is een aanvallende versterking voor Manchester United deze transferwindow niet eens nodig. „Erik ten Hag heeft misschien net naast Cody Gakpo gegrepen, maar Ten Hag heeft vandaag laten zien dat hij een groot arsenaal aan aanvallende wapens in huis heeft. Met één nederlaag in de Premier League sinds begin oktober nadert United de top vier.”

Quote Helaas zijn de mannen van Ten Hag blijkbaar nog lang niet klaar om op de automati­sche piloot te spelen The Mirror

The Mirror stipte nog even aan hoe knap het is om de knop meteen weer om te zetten na zo'n domper. „We kunnen wel zeggen dat een deel van de positiviteit rondom de hervatting van de competitie wegvaagde toen de fans het Gakpo-nieuws hoorden.” Toch zet de sportkrant hier ook een kanttekening bij. „Helaas zijn de mannen van Ten Hag blijkbaar nog lang niet klaar om op de automatische piloot te spelen, wat ze deden na de tweede goal. The Red Devils slaapwandelden naar de rust en gaven Forest meerdere kansen om iets terug te doen.”

Sky Sports zag daarentegen Manchester United gisteren ‘volledig de controle hebben’. „Als United bij de top vier wil eindigen, zal het grotendeels afhankelijk zijn van Casemiro. Hij blonk uit in verdedigend opzicht, tackelde scherp (waarvan er één de aanzet gaf tot United’s tweede doelpunt) en anticipeerde op het gevaar, maar hij had dezelfde invloed aan de andere kant van het veld. Zijn allround optreden toonde zijn klasse aan.”

