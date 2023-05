Mees Bakker onder de lat in laatste duel De Graafschap

Bakker keepte dit seizoen nog geen minuut, want eerste doelman Hidde Jurjus speelde alles. ,,Aan de ene kant baal ik”, zegt Jurjus. ,,Als ik had gekeept, zou in de afgelopen twee seizoen bij De Graafschap geen minuut gemist hebben.” Jurjus, die nog geen nieuw contract heeft getekend bij De Graafschap, had dan in 76 competitieduels de maximale 6840 minuten op doel gestaan.

Jurjus: ,, Anderzijds begrijp ik het wel. Mees was de eerste keeper in de bekerwedstrijden, maar dat is in februari (voor de wedstrijd tegen De Treffers) toen gewijzigd en stond ik ook in de beker onder de lat. Aangezien ik een beetje last heb van mijn knie, neem ik nu ook geen enkel risico en zit ik ook niet op de bank.”

,,We vonden als technische staf dat we Mees Bakker moesten belonen”, aldus Roelofsen. ,,In de bekerwedstrijden tegen De Treffers en Ajax heb ik besloten om toch Hidde te laten keepen. Dat was niet leuk voor Mees, maar hij heeft zich altijd heel goed opgesteld.”

Verder laat Roelofsen het elftal in de wedstrijd tegen FC Den Bosch, waarin niets meer op het spel staat, ongewijzigd. ,,We willen de supporters nog een mooie wedstrijd voorschotelen. Nadat we vorige week de play-offs misten bij VVV, was er zeker teleurstelling. We hebben vanaf dinsdag prima getraind en willen op een goede manier afscheid nemen van het seizoen.”

Opstelling De Graafschap: Bakker; Fortes, Lammers, Hillen, Büttner; Brittijn, De Jong, Kaak; Korte, Haen, Önal.