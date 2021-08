Meijer na forse nederlaag NEC bij Ajax: ‘Stonden stijf van de spanning’

NEC begon onthutsend zwak aan de wedstrijd en stond na twintig minuten al op een 4-0-achterstand. De Nijmegenaren wisten daarna de schade te beperken, maar dat lag ook vooral aan Ajax, dat het zeker in de tweede helft wel geloofde.

,,Dit is wat voetbal op topniveau inhoudt en daar kunnen we wel dingen uithalen. De intensiteit waarmee Ajax speelt en de duelkracht, dat is voor ons nog een paar stappen verder. Ik denk dat dat niet gek is”, zei Meijer in de Johan Cruijff ArenA.

,,Wat ik wel jammer, maar begrijpelijk vind is dat we in de eerste helft stijf stonden van de spanning. Ook door het spel van Ajax word je onzeker. We deden aan de bal een aantal dingen echt heel matig. Dat had niet gehoeven.”

Vijf verdedigers

Meijer greep na de 4-0 in en bracht de ervaren Edgar Barreto in het veld voor Magnus Mattsson. NEC ging daardoor met vijf verdedigers spelen, een tactiek die ook vooraf is overwogen.

,,Natuurlijk heb ik daarover nagedacht”, aldus Meijer. ,,Maar we hebben de hele voorbereiding 4-3-3 gespeeld en daarin heel weinig weggegeven. We zijn bezig om dat proces te verbeteren. Ik had niet verwacht dat we na twintig minuten 4-0 achter zouden staan.”

,,We moeten ook realistisch zijn en beseffen tegen wie we hebben gespeeld. We hebben het na de 4-0 goed opgepakt. We toonden in de eerste helft te veel respect voor Ajax en dat ging in de tweede helft beter. Volgende week krijgen we een nieuwe kans.”