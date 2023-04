Meijer ook volgend seizoen op de bank bij NEC: trainer verlengt contract met een jaar

NEC en Meijer spraken onlangs al de intentie uit met elkaar verder te willen. De Nijmeegse club is tevreden over de prestaties in de afgelopen seizoenen en Meijer heeft het nog uitstekend naar zijn zin in De Goffert.

,,Ik ben er trots op ook komend seizoen hoofdtrainer te zijn van deze prachtige club”, zegt Meijer. ,,Na goede gesprekken met de club zijn we tot de conclusie gekomen dat er nog voldoende rek en toekomst in onze samenwerking zit. De afgelopen jaren hebben we samen mooie stappen gezet en dit willen we graag verder uitbouwen. Op naar meer en beter.”

Technisch directeur Carlos Aalbers is verheugd over een langer verblijf van Meijer. ,,Rogier past als persoon uitstekend bij NEC en heeft de afgelopen jaren aangetoond dat hij kan presteren. De afgelopen periode hebben we gesproken over de volgende stappen die we als club kunnen zetten en de bereidheid om hieraan te werken is aanwezig. Er heerst daarnaast een goede verstandhouding tussen staf en spelers, waarin iedereen zich onderdeel van het team voelt.”

Bezig aan vierde seizoen

Meijer is bezig aan zijn vierde seizoen als trainer van NEC, waar hij daarvoor in de jeugdopleiding werkzaam was. De oud-speler van De Graafschap vulde in 2019-2020 het hoofdtrainerschap in met François Gesthuizen en Adrie Bogers, waarna hij in het seizoen daarop alleen eindverantwoordelijk was.

Meijer was vanaf dat moment succesvol met NEC. Hij promoveerde met de club in 2020-2021 via de play-offs naar de eredivisie, handhaafde zich vorig seizoen met een elfde plaats overtuigend op het hoogste niveau en maakt nu alle kans op een plek in de play-offs voor Europees voetbal.

NEC staat met nog zeven speelrondes te gaan op de tiende plaats in de eredivisie en moet als achtste eindigen om deel te nemen aan de play-offs. De club heeft een punt achterstand op nummer acht RKC Waalwijk, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. NEC gaat zondag op bezoek bij FC Emmen.

