Memphis Depay bekroont basisdebuut voor Atlético Madrid in La Liga met twee goals

Met video'sMemphis Depay heeft trainer Diego Simeone van Atlético Madrid op gepaste wijze bedankt voor zijn eerste basisplaats in een competitiewedstrijd voor zijn nieuwe Spaanse club. De spits scoorde tegen Sevilla twee keer in vijf minuten tijd. Die laatste treffer was het duizendste doelpunt van Atlético in La Liga met Simeone op de bank.

Depay, begin dit jaar overgekomen van FC Barcelona, opende in de 23ste minuut de score. Hij verdubbelde 4 minuten later de score met een prachtig afstandsschot.

Met zijn goals stond Depay aan de basis van een ruime zege van Atlético. Sevilla, dat PSV vorige week uitschakelde in de Europa League, werd met 6-1 van de mat geveegd. In de tweede helft scoorden Antoine Griezmann, Yannick Carrasco en Álvaro Morata voor de thuisclub.

Simeone gaf de spits van het Nederlands elftal de voorkeur boven Álvaro Morata en betaalde dat dus terug. Daarmee werd de spits van Oranje de tweede Atlético Madrid-speler met twee goals bij zijn basisdebuut na Eduardo Salvio in 2010 tegen Tenerife.

Memphis Depay scoorde twee keer voor Atlético Madrid.

AC Milan verliest weer eens

Fiorentina heeft een einde gemaakt aan de zegereeks van AC Milan. Na vier overwinningen op rij, steeds behaald zonder tegentreffer, ging de regerend kampioen van Italië in Florence met 2-1 onderuit. De Argentijn Nicolás González opende kort na rust de score uit een strafschop, invaller Luka Jovic verdubbelde de voorsprong in de slotfase. In de blessuretijd deed Theo Hernández nog iets terug namens Milan. AC Milan blijft door de nederlaag op de vierde plaats in de Serie A staan. De ploeg van trainer Stefano Pioli was bij winst naar de tweede plek geklommen. Napoli staat onbedreigd aan kop, ondanks de nederlaag vrijdagavond tegen Lazio (0-1).

De wedstrijd tegen Fiorentina werd na 13 minuten even stilgelegd. De spelers en toeschouwers klapten een minuut lang voor Davide Astori, de oud-speler van Fiorentina die precies vijf jaar geleden op 31-jarige leeftijd overleed aan een hartstilstand. Astori speelde met het rugnummer 13.

Volledig scherm © AFP

Paris Saint-Germain wint met recordtreffer Mbappé

Paris Saint-Germain boekte vier dagen voor de return tegen Bayern München in de achtste finales van de Champions League een moeizame overwinning in de Franse competitie. De sterrenploeg uit Parijs gaf in de thuiswedstrijd tegen Nantes een snelle voorsprong van 2-0 weg, maar pakte dankzij doelpunten in de tweede helft van Danilo Pereira (ex-Roda JC) en Kylian Mbappé alsnog de winst: 4-2.

Mbappé maakte in de blessuretijd zijn 201e doelpunt voor PSG. Daarmee is hij nu alleen recordhouder bij de club. De 24-jarige Mbappé evenaarde vorige week het record van Edinson Cavani, die 200 goals maakte voor PSG.

De Franse ploeg speelt woensdag in Duitsland tegen Bayern. Voor eigen publiek verloor de ploeg van trainer Christophe Galtier enkele weken geleden met 1-0 van de Duitse kampioen. Mbappé was toen net hersteld van een blessure en deed als invaller alleen het laatste half uur mee. De Franse aanvaller, topscorer van het WK in Qatar, is nu topfit en in vorm. Mbappé maakte vijf doelpunten in de laatste drie competitieduels.

PSG heeft aan kop van de Ligue 1 nu 11 punten voorsprong op Olympique Marseille, dat zondag tegen Stade Rennes speelt.

Voor de aftrap werd een minuut geklapt in het Parc des Princes voor de eerder deze week overleden Just Fontaine, die dertien keer scoorde voor Frankrijk op het WK van 1958.

