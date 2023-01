Memphis Depay hard op weg naar Atlético: ‘Alleen keuring houdt Oranje-spits uit Madrid’

Bekerheld van De Treffers krijgt vrije middag op zijn werk en wil bij loting ‘PSV uit de koker trekken’

Een BN’er voor één dag. Dat is Willem den Dekker na zijn beslissende doelpunt woensdagavond voor De Treffers tegen Cambuur in de KNVB-beker. Hij valt van de ene in de andere verbazing.

