Memphis Depay traint al mee bij geplaagd Atlético Madrid: ‘We verwelkomen een topspeler’

Memphis Depay vloog vanmorgen vroeg van Barcelona naar de Spaanse hoofdstad om zich, via een medische keuring, bij Atlético Madrid te melden. Hij treft er een ploeg in zwaar weer aan, maar zal van coach Simeone in elk geval meer speelminuten krijgen dan bij Barça.