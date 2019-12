Messi klopt Van Dijk en wint voor de zesde keer Ballon d’Or

Messi werd afgelopen seizoen met Barcelona voor de tiende keer kampioen van Spanje en met negen goals in negen wedstrijden heeft de Argentijn ook dit seizoen weer een groot aandeel in de koppositie van Barça. In de Champions League werd de Argentijn afgelopen seizoen in de halve finale uitgeschakeld door het Liverpool van Virgil van Dijk, die genoegen moest nemen met een tweede plek in de verkiezing. Naast Messi en Van Dijk behoorden ook Cristiano Ronaldo en Sadio Mané tot de vier laatste namen. Ronaldo werd derde, Mané vierde. Messi bleef Van Dijk eerder dit jaar bij het FIFA-gala ook al voor.



Nooit won een speler zes keer de Gouden Bal. Messi was samen met Ronaldo recordhouder met vijf zeges. Na dat tweetal volgen Michel Platini, Johan Cruijff en Marco van Basten met drie gouden ballen. Messi ontving de bal uit handen van Real Madrid-middenvelder Luka Modric, die vorig jaar werd verkozen tot de beste speler ter wereld.