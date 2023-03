Messi maakt honderdste doelpunt voor Argentinië

In dezelfde wedstrijd, die de Argentijnen met 7-0 wonnen, maakte de 35-jarige speler van Paris Saint-Germain nog in de eerste helft ook doelpunt nummer 101 en 102 in zijn interlandcarrière. De reeds gestopte internationals Gabriel Batistuta en Sergio Agüero volgen de topscorer aller tijden van hun land op grote afstand met respectievelijk 56 en 41 goals.

Enkele dagen eerder was Messi ook al trefzeker geweest voor de nationale ploeg. In wat voor de Argentijnen de eerste wedstrijd als regerend wereldkampioen was, werd Panama in een vriendschappelijke wedstrijd in Buenos Aires met 2-0 verslagen. Messi scoorde in de slotfase uit een vrije trap. Het betekende het achthonderdste doelpunt uit zijn carrière. Dat aantal staat na zijn hattrick tegen Curaçao dus op 803.