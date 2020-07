Met deze duels beginnen Vitesse, NEC en De Graafschap aan het nieuwe seizoen

De competitiestart van NEC is misschien wel het meest interessant te noemen. De Nijmegenaren mogen in de eerste drie wedstrijden in de eerste divisie meteen aantreden tegen drie clubs die vorig seizoen in de top-4 eindigden.

Eerst moet de formatie van de kortgeleden aangestelde trainer Rogier Meijer op 28 augustus naar Leeuwarden voor wedstrijd tegen Cambuur. In de volgende twee speelrondes wachten Jong Ajax (thuis) en FC Volendam (uit). Zie hier het volledige conceptprogramma van NEC.

Vitesse

Vitesse begint het seizoen in de eredivisie pas twee weken later, met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk op 13 september, om 16.45 uur. De eerste topper voor de Arnhemmers is in de derde speelronde. De ploeg van trainer Thomas Letsch speelt dan (zaterdag 26 september, 21.00 uur) een uitwedstrijd tegen Ajax. Zie hier het volledige conceptprogramma van Vitesse.

De Graafschap

De Graafschap opent het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd. De Doetinchemse eerstedivisionist speelt op maandag 31 augustus (20.00 uur) op De Vijverberg tegen FC Den Bosch.

Een week later, op zondag 6 september (14.30 uur), staat de oostelijke burenruzie bij Go Ahead Eagles op het programma. Op zondag 27 september (12.15 uur) wacht in eigen huis de Gelderse clash met NEC. Zie hier het volledige conceptprogramma van De Graafschap.

Zie hier het volledige programma van alle clubs in de eerste- en eredivisie.