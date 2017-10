'Met een gebroken been stap ik nog in, niemand rijdt in mijn auto'

In het filmpje ziet hij er best wel stoer uit, in zijn bogu-harnas, gewapend met een shinai-zwaard van bamboe. Maar zo sterk en zelfverzekerd als een ware kendo-meester voelde Max Verstappen zich allerminst, toen hij zich eerder deze week voor een promotieclip van werkgever Red Bull waagde aan de Japanse zwaardvechtkunst. Zijn nasale stem verraadt dat hij als zwaardmeester in Tokio uitstekend acteerde.



Rond de twee verplichte promotiemomenten zag hij helemaal niks van al dat duizelingwekkende moois wat de Japanse hoofdstad te bieden heeft. Ja, zijn bed. En de binnenkant van zijn ogen. Uit pure noodzaak. ,,Ik voelde me na de race in Maleisië zo slecht. En meteen doorvliegen naar Japan was ook niet fijn. Dus in Tokio heb ik bijna alleen maar geslapen’’, vertelt Verstappen, wanneer hij redelijk opgeknapt (‘het gaat de goede kant op, voor het weekeinde ga ik weer goed zijn’) aanschuift in de paddock van Suzuka, bijna 400 kilometer van Tokio.



De ochtend voor de race in Maleisië voelde hij het al. Een geblokkeerde neus. Hoofdpijn. Niet dat er twijfel was of hij wel zou rijden. ,,Met een gebroken been stap ik zelfs nog in, niemand anders rijdt in mijn auto. Maar ziek was ik wel. Dus uitrusten leek me richting de volgende race hier in Japan even het beste.’’



Ook van nagenieten is het dus nog niet gekomen. Een paar fragmenten, meer heeft hij nog niet teruggezien. Of dat er ooit nog van gaat komen, blijft ook nog maar de vraag. ,,Na de eerste vier rondjes is het toch alleen maar saai’’, klinkt het lachend uit de mond van de Limburger, die zo vroeg al Lewis Hamilton inhaalde en de leiding niet meer afstond.