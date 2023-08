Met Thijs Jansen lijkt de opvolger van Hidde Jurjus bekend: ‘Bij De Graafschap is er meer druk’

Mathieu van der Poel jaagt in Schotland op zijn eerste wereldti­tel: ‘Dat rondje, dat is echt op het randje’

Op een ‘atypisch bocht naar bocht rondje’ waar hij vijf jaar terug al eens tweede van Europa was, jaagt Mathieu van der Poel vandaag als favoriet op zijn eerste wereldtitel. ,,Mijn zorg is dat we de koers goed lezen en niet achter de feiten aan gaan rijden.’’