Michael Smith is twaalfde nummer één op wereldranglijst na zege op Michael van Gerwen

Het is voor het eerst dat Smith zich de beste darter ter wereld mag noemen. De Engelsman is in totaal de twaalfde speler die de ranglijst weet aan te voeren, sinds de start van de PDC-ranking in 1993. De Order of Merit, de mondiale ranglijst bij het darts, is gebaseerd op het prijzengeld van de afgelopen twee jaar bij de rankingtoernooien.