Michael van Gerwen dendert door naar halve finales, Wesley Plaisier jaagt op nóg een stunt

Euro Tour Michael van Gerwen op fraaie wijze naar achtste finales in München, Raymond van Barneveld onderuit

Michael van Gerwen heeft met een indrukwekkend optreden zijn eerste wedstrijd bij de German Darts Grand Prix gewonnen. Mighty Mike, die in de eerste ronde een bye had en vandaag pas voor het eerst in actie kwam in München, was na een hoogstaande en spannende partij nipt te sterk voor de Engelsman Chris Dobey (6-5) en plaatste zich zo voor de achtste finales.

17 april