Michael van Gerwen eindelijk weer écht ‘Mighty Mike’: ‘Er is op dit moment niemand beter dan ik’

Duplantis springt met polsstok naar goud met wereldre­cord: 6,21

Armand Duplantis heeft op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene de wereldtitel bij het polsstokhoogspringen veroverd in een wereldrecord. De Zweed ging over een hoogte van 6,21 meter. Dat was 1 centimeter hoger dan de 6,20 meter die hij dit voorjaar bij de WK indoor in Belgrado haalde.

11:14