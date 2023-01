Michael van Gerwen en voormalig Duits international winnen toernooi met bekende Duitsers

Van Gerwen was samen met Gerwyn Price (met komiek Bülent Ceylan), Peter Wright (samen met presentatrice Amira Pocher), Michael Smith (samen met presentator Matthias Killing), Gabriel Clemens (samen met rockster Henning Wehland) en Fallon Sherrock (samen met entertainer Oliver Pocher) van de partij in Düsseldorf. Mighty Mike vormde een duo met de 34-jarige Grosskreutz, de voormalig voetballer van onder meer Borussia Dortmund die zes interlands voor Duitsland speelde en ook tot de selectie van Duitsland behoorde toen in 2014 de wereldtitel werd gepakt.

Van Gerwen en Grosskreutz waren in de poulefase te sterk voor Sherrock/Pocher en Clemens/Wehland. In de halve finale werd opnieuw afgerekend met Clemens en Wehland, waarna het duo Price/Ceyland werd geklopt in de finale. Daarmee won Van Gerwen het toernooi voor de derde keer. Bij de eerste editie in 2017 won de Nederlander samen met voormalig doelman Tim Wiese en in 2020, de laatste editie tot dit weekend, won hij samen met handballer Pascal Hens. In 2019 verloor Van Gerwen de finale toen hij samen met Rafael van der Vaart speelde. Voormalig topvoetballers Lothar Matthäus, Stefan Effenberg en Luca Toni deden ook ooit al eens mee.

Van Gerwen ging donderdag nog onderuit tegen Fallon Sherrock bij het Schwaben Darts Gala. Het eerstvolgende toernooi, de Bahrain Darts Masters, slaat Mighty Mike over. De Nederlander gaat met zijn gezin op vakantie. Van Gerwen is op tijd terug van vakantie om op 20 en 21 januari mee te doen aan het tweede toernooi van het jaar in de World Series, de Nordic Darts Masters in Kopenhagen.

