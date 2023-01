Michael van Gerwen enige Nederlander in Premier League Darts, dit worden zijn tegenstanders

Verliezend WK-finalist Van Gerwen was op basis van de wereldranglijst al zeker van een ticket, net als Peter Wright, Gerwyn Price en wereldkampioen Michael Smith. De vier wildcards zijn voor Dimitri van den Bergh, Jonny Clayton, Nathan Aspinall en kersvers Masters-winnaar Chris Dobey.

Danny Noppert zit er niet bij. De nummer acht van de wereldranglijst zei afgelopen weekend nog vurig op een uitnodiging te hopen . ,,Natuurlijk ben ik daarmee bezig, maar het is de PDC die het beslist.” Ook Dirk van Duijvenbode (PDC-13) zit er niet bij.

De Premier League gaat donderdag van start in het Noord-Ierse Belfast en duurt in totaal zeventien weken. De beste vier darters spelen op 25 mei de play-offs in Londen. Vorig jaar ging de titel voor de zesde keer naar Van Gerwen. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met recordhouder Phil Taylor.